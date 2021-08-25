Нападающий «Челси» Угбо перешёл в «Генк»

Бельгийский футбольный клуб «Генк» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе в команду нападающего «Челси» Ике Угбо.

22-летний англичанин заключил с бельгийским клубом контракт, рассчитанный до июня 2025 года. Форвард будет играть за новую команду под 21-м номером.



В прошлом сезоне Угбо забил 16 голов, играя в аренде за «Серкль Брюгге».

Летом нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам стал игроком римской «Ромы».



Ранее СМИ сообщали, что «Рома» должна заплатить «Челси» € 40 млн за Абрахама. При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа игрока за € 80 млн, которая имеет срок действия до июня 2023 года.



В сезоне-2020/2021 на счету Абрахама 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.