Клопп — о Тухеле: он свежий тренер с новыми идеями

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед игрой с «Челси» дал комментарий по поводу своего соотечественника Томаса Тухеля.

«У нас похожий путь. В первый раз мы встретились ещё в Германии. Тогда он тренировал «Майнц», а я руководил «Боруссией Д». И так как Майнц я считаю своим родным клубом, то постоянно следил за ним. Мне очень нравилось то, как Томас руководил командой. Позже он пришёл в «Боруссию» и сумел быстро адаптироваться. Это показывает то, насколько гибким он может быть. Передо мной, кстати, стояла та же задача. Внезапно у тебя появляется игрок совершенно другого качества, с которым нужно работать, и ты должен с этим справиться.

Позже он перешёл в «ПСЖ», сделав ещё один шаг вперёд. И то, как он прогрессировал, просто впечатляюще. Тухель — свежий тренер с новыми идеями из нового поколения специалистов Германии. У нас есть также такие люди как Нагельсманн или Тедеско. Это очень здорово для страны.

Учитывая резюме Томаса, было ясно, что в какой-то момент он окажется в Англии, потому что он, безусловно, исключительный тренер. Всё, что он сделал до сих пор, было абсолютно сенсационным. В «Майнце» он был успешен. В Дортмунде он был успешен. В «ПСЖ» он добился огромного успеха. Так что, да, он не выбрал легкий путь, но вот он уже в одном из лучших клубов Англии», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

