Футболистки сборной Афганистана эвакуированы из страны

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сообщила, что игроки женской сборной Афганистана по футболу были в числе группы из более чем 75 человек, эвакуированных рейсом из Кабула в Австралию.
«Эти молодые женщины, как спортсменки и активистки, оказались в опасном положении, мы благодарим международное сообщество за то, что оно пришло им на помощь. Женщины-футболистки проявили храбрость и силу в момент кризиса, и мы надеемся, что за пределами Афганистана у них будет лучшая жизнь.
Но нам предстоит ещё много работы. Женский футбол — это семья, и мы должны убедиться, что все находятся в безопасности. Мы испытываем облегчение от того, что эта группа футболистов и спортсменов смогла покинуть Афганистан.
Это был невероятно сложный процесс для всех участников. Мы соболезнуем всем остальным, кто остался в стране против своей воли», — говорится в заявлении FIFPro.
- 25 августа 2021
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