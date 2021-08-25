Уссем Ауар может перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник французского «Лиона» Уссем Ауар стал трансферной целью «Тоттенхэма», сообщает Sky Sports.

Контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года, и представители игрока уже провели переговоры с лондонским клубом. Ранее сообщалось, что футболист пропускает предсезонную подготовку, потому что ищет новый клуб.

Отмечается, что Ауар разочарован уходом форварда Мемфиса Депая в «Барселону» в качестве свободного агента. Сам игрок выразил желание выступать в команде, участвующей в Лиге чемпионов.

В завершившемся сезоне Ауар провёл 30 матчей в Лиге 1 и забил семь голов. Полузащитник является воспитанником «Лиона». К взрослому составу игрок стал привлекаться с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 42 млн.

