Голкипер «Реала» Андрей Лунин заболел коронавирусом

Украинский голкипер футбольного клуба «Реал Мадрид» Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте испанской команды.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года. Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».



В сентябре сборная Украины, в которую вызван и Лунин, проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.