Рафинья может перейти в «Милан»
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Бразильский полузащитник футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» Рафинья Алькантра заинтересован в продолжении карьеры в итальянской Серии А. Об этом сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, 28-летний футболист хочет попробовать себя в «Милане». Итальянский клуб также находится в поисках атакующего полузащитника, Рафинья соответствует всем требованиям «Милана».
Официальных переговоров между «ПСЖ» и «Миланом» пока не ведётся.
Отметим, Рафинья уже играл в Италии — в 2018 году он выступал за «Интер» на правах аренды, когда права на него принадлежали «Барселоне».
Текущее соглашение бразильца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он поучаствовал в одном матче.
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