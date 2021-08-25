Дочери Федуна и Ротенберга, бывшая жена Абрамовича – в рейтинге богатейших женщин России

Журнал Forbes представил рейтинг 25 богатейших женщин России в 2021 году.



4-е место заняла Екатерина Федун, дочь Леонида Федуна. Состояние Екатерины оценивается в $ 900 млн.

10-е место в рейтинге заняла Елена Рыболовлева, бывшая жена владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Они развелись в 2014 году. Её состояние – $ 600 млн.



11-е место в списке заняла Лилия Ротенберг, дочь председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга. Её состояние оценивается в $ 550 млн.



На 15-м месте находится Полина Юмашева, бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски, возглавляющая комитет женского футбола РФС. Её состояние – $ 375 млн.



20-е место заняла Ирина Абрамович, бывшая жена владельца «Челси» Романа Абрамовича, состояние которой оценивается в $ 300 млн.