Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дочери Федуна и Ротенберга, бывшая жена Абрамовича – в рейтинге богатейших женщин России

Дочери Федуна и Ротенберга, бывшая жена Абрамовича – в рейтинге богатейших женщин России
Комментарии

Журнал Forbes представил рейтинг 25 богатейших женщин России в 2021 году.

4-е место заняла Екатерина Федун, дочь Леонида Федуна. Состояние Екатерины оценивается в $ 900 млн.

10-е место в рейтинге заняла Елена Рыболовлева, бывшая жена владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Они развелись в 2014 году. Её состояние – $ 600 млн.

11-е место в списке заняла Лилия Ротенберг, дочь председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга. Её состояние оценивается в $ 550 млн.

На 15-м месте находится Полина Юмашева, бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски, возглавляющая комитет женского футбола РФС. Её состояние – $ 375 млн.

20-е место заняла Ирина Абрамович, бывшая жена владельца «Челси» Романа Абрамовича, состояние которой оценивается в $ 300 млн.

Новость по теме
РФС опубликовал заявление об изменении форматов лиг и лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021