«Фиорентина» хочет арендовать у «Реала» Одриосолу

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» заинтересован в услугах защитника «Реала» Альваро Одриосолы. Об этом в своём «твиттере» сообщил итальянский инсайдер Никола Скира.

Флорентийский клуб хочет арендовать 25-летнего испанца с правом последующего выкупа. В настоящий момент «Фиорентина» ведёт переговоры с агентом игрока Оскаром Рибо, пытаясь достичь соглашения.

В завершившемся сезоне Серии А «Милан» с 79 очками занял второе место. Мадридский «Реал» в чемпионате Испании с 84 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице.



Альваро является воспитанником «Реала Сосьедад», в составе которого дебютировал в 2017 году. Спустя год защитника приобрёл «Реал». Сумма трансфера составила € 30 млн. В сборную Испании игрок вызывается с 2017 года.