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Румынский вратарь забил со штрафного на последних минутах матча. Видео

Румынский вратарь забил со штрафного на последних минутах матча. Видео
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В матче Кубка Румынии вратарь клуба «Брашов» Богдан Чауча забил красивый гол со штрафного на 86-й минуте, который принёс его команде минимальную победу и позволил пройти в следующий круг турнира.

«Только что появился претендент на гол года! Брашовское дерби в кубке. Голкипер «Брашова» Богдан Чауча на 86-й минуте выполняет штрафной удар и забивает прекрасный гол, который выводит его команду вперёд. Сказочный футбол», — написал в своём «твиттере» футбольный румынский журналист Эмануэль Рошу.

Гол вызвал бурную эмоцию у комментаторов команды, а болельщики спустились с трибун после финального свистка, чтобы отпраздновать победу вместе с футболистами.

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