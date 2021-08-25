Румынский вратарь забил со штрафного на последних минутах матча. Видео
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В матче Кубка Румынии вратарь клуба «Брашов» Богдан Чауча забил красивый гол со штрафного на 86-й минуте, который принёс его команде минимальную победу и позволил пройти в следующий круг турнира.
«Только что появился претендент на гол года! Брашовское дерби в кубке. Голкипер «Брашова» Богдан Чауча на 86-й минуте выполняет штрафной удар и забивает прекрасный гол, который выводит его команду вперёд. Сказочный футбол», — написал в своём «твиттере» футбольный румынский журналист Эмануэль Рошу.
Гол вызвал бурную эмоцию у комментаторов команды, а болельщики спустились с трибун после финального свистка, чтобы отпраздновать победу вместе с футболистами.
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