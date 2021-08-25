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Олимпийский чемпион Матеус Кунья перешёл в «Атлетико»

Олимпийский чемпион Матеус Кунья перешёл в «Атлетико»
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Нападающий футбольного клуба «Герта» Матеус Кунья продолжит карьеру в испанской Примере. Он перешёл в «Атлетико Мадрид». Об этом сообщается в официальном «твиттере» мадридского клуба. Трансфер оценивали в € 30 млн.

В минувшем сезоне игрок провёл в Бундеслиге 27 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами. До этого Кунья выступал за швейцарский «Сьон» и клуб «РБ Лейпциг».

Игрок мог продолжить карьеру в «Эвертоне». К футболисту проявлял интерес петербургский «Зенит».

Матеус Кунья — олимпийский чемпион Игр в Токио. Играет на позиции центрального нападающего, также может сыграть в роли оттянутого нападающего или правого вингера.

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Источник: Кунья перейдёт в «Атлетико». Игроком интересовался «Зенит»
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