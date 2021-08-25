Агент Абрамов рассказал, из-за чего в 2000 году сорвался трансфер Титова в «Баварию»

Футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, почему в 2000 году полузащитник «Спартака» Егор Титов не перешёл в мюнхенскую «Баварию».

«Это, можно сказать, заслуга «Спартака». У них было представление, что Титов стоит 20 миллионов долларов. И им было очень важно получить информацию, что Титовым интересуется большой клуб. Наш председатель совета директоров Анатолий Коршунов много лет дружил с Францем Беккенбауэром. Как-то Франц гостил в «Совинтерспорте» и спросил про Титова. Коршунов пообещал всё выяснить и обратился в «Спартак». Там сказали: «Пусть присылают предложение».

«Бавария» отправила письмо на моё имя, что действительно заинтересована в Титове, и запросила сумму. Тогда я позвонил Романцеву, и он грубо ответил, что Егора продадут минимум за 20 миллионов. Я передал это «Баварии». Они в ответ поблагодарили, сказав, что за 8 млн купят двух классных футболистов.



Возможно, «Спартак» хотел просто оставить Титова у себя, поэтому назвал баснословную сумму. Или Романцеву нужна была реклама, что за его футболиста готовы дать 20 млн. Но «Бавария» делала всё очень осторожно и не горела трансфером настолько, чтобы давать такие деньги», — приводит слова Абрамова Sport24.