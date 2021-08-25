Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын стал игроком «Нижнего Новгорода»

Вратарь Андрей Синицын подписал контракт с «Нижним Новгородом». Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 33-летним россиянином рассчитано до конца сезона.



Синицын выступал за «Краснодар» с 2012 года. Он покинул команду 2021 году.

«С Русланом Алексеевичем Аджинжалом мы работали вместе в «Краснодаре» и когда он был футболистом, и когда стал помощником главного тренера. Пересекались мы и с Александром Анатольевичем Кержаковым, когда играли с питерским «Зенитом», но познакомились с ним только здесь, в Нижнем. Артур Нигматуллин и Артур Анисимов – хорошие футболисты, с которыми приятно конкурировать. Мы чему-то учимся друг у друга, во всём помогаем при подготовке к играм. Профессионализм в спорте и, в частности, в футболе с каждым годом становится всё выше. Это позволяет сохранять игровой тонус на более долгий срок, нежели это было раньше. И 33 года – это тот возраст, который позволяет играть на высоком уровне. В каждой команде РПЛ есть игроки, которым за тридцать. И они, как правило, являются опорой любого коллектива», — цитирует Синицина пресс-служба нижегородского клуба.