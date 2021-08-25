Футболистка «ПСЖ» Надим: талибы убили отца, нам тоже приходилось бежать из Афганистана

Датская футболистка «ПСЖ» афганского происхождения Надия Надим высказалась по поводу ситуации в Афганистане.

«Мы бежали от этих людей 21 год назад. И вдруг они получили власть в целой стране. Это так трудно осознать. Мои мысли сейчас со всеми девочками и женщинами Афганистана. Я не знаю, какое будущее их ждёт.

Мой отец любил футбол. Он подарил нам один из наших первых футбольных мячей, и он был замечательным человеком, но, к сожалению, его убили талибы (организация запрещена на территории РФ), что сделало нашу семейную жизнь очень и очень трудной.

Самое страшное — не знать, что ждёт нас в будущем. Жива я или нет? Эта неуверенность — то, что каждый на этом пути будет ощущать. Если бы вы просто знали, что умрёте, тогда с этим можно попытаться смириться, но вы не знаете, что будет завтра. Умираю ли я? Или я должна страдать ещё больше? Это, я думаю, самое страшное в жизни беженцев. Ты не знаешь, где твоё место и что принесёт завтрашний день.

Когда у тебя ничего нет, остаются мечты и надежды. Это то, что никто не может у тебя отнять. Они ничего не стоят. Каждый, везде, в любое время может иметь эти две вещи. Это привело меня сюда, и я очень надеюсь, что так будет и у других», — приводит слова Надии BT.