Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Фейеноорда»

Роттердамский клуб «Фейеноорд» добавил нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча в список возможных трансферов. Об этом сообщает голландский портал Voetbalzone.



Главный тренер нидерландской команды Арне Слот намерен усилить линию нападения покупкой 22-летнего армейца. В список других возможных приобретений «Фейеноорда» также попал нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастелланос.

Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард перешёл в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.