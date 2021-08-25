Алексис Санчес может перейти в «Фенербахче»

Нападающий футбольного клуба «Интер» Алексис Санчес может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере». Итальянский инсайдер утверждает, что к чилийцу проявляет интерес «Фенербахче», который начал переговоры с агентом футболиста.

Сделка определяется как сложная, так как по текущему контракту, рассчитанному до 2023 года, Санчес зарабатывает € 7 млн в год. Турецкий клуб готов предложить не более € 3,5 млн в сезон.



В прошлом сезоне Санчес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Сезон-2019/2020 Санчес провёл в «Интере» на правах аренды, перейдя туда из «Манчестер Юнайтед». Форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.