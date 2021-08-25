Спортивный директор «ПСЖ»: мы не будем препятствовать уходу Мбаппе, он хочет покинуть клуб

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо Араужо сказал, что клуб не станет препятствовать уходу Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид», если поступит достойное предложение о трансфере, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал Мадрид», и мы не будем его удерживать. Мы сказали «нет» первому предложению Мадрида, но если наши условия будут выполнены, то посмотрим», — приводит слова Араужо Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «сливочные» сделали первое официальное предложение о трансфере француза за € 160 млн, но оно было отклонено. Парижане считают, что 22-летний игрок не станет продлевать истекающий контракт. Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении. По этой причине «ПСЖ» рассмотрит возможность продажи нападающего, если получит предложение около € 200 млн.