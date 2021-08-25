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Джеррард и ряд игроков «Рейнджерс» пропустят игру с «Алашкертом» в ЛЕ из-за коронавируса

Джеррард и ряд игроков «Рейнджерс» пропустят игру с «Алашкертом» в ЛЕ из-за коронавируса
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард находится в самоизоляции и пропустит ответный матч плей-офф Лиги Европы с «Алашкертом» из Армении.

Помимо Джеррарда, в Шотландии остались капитан Джеймс Тавернье, Райан Кент, Скотт Райт, Кэлвин Бейсси и вратари Аллан Макгрегор и Джон Маклафлин.

Клубы могут попросить о переносе матчей лиги в случае серьёзной вспышки болезни, в результате которой у них не будет необходимых игроков для проведения матча, однако ничто не указывает на то, что «Рейнджерс» прибегнет к этой мере.

Первая встреча, проходившая в Глазго, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Рейнджерс». На 43-й минуте полузащитник хозяев Джон Ландстрем получил вторую жёлтую карточку, однако, несмотря на меньшинство, команда добилась победы благодаря голу Альфредо Морелоса на 67-й минуте.

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