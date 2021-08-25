Гленн Бейл стал игроком «Крыльев Советов»

Нидерландский защитник Гленн Бейл перешёл в футбольный клуб «Крылья Советов».
«Контракт с нашей командой заключён на 3 года. За нашу команду Гленн будет выступать под номером 23. Последним клубом футболиста был «Эммен», в составе которого он выступал с 2017 года. За это время в команде он провёл 129 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач. 26-летний Гленн Бейл родился в городке Стадсканал, он является воспитанником «Гронингена», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте самарского клуба.
«Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл – яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся «Крыльям», я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров», — прокомментировал трансфер спортивный директор Сергей Корниленко.
- 25 августа 2021
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