Джикия: ситуация в чемпионате не позволяет фантазировать на тему Лиги Европы

Капитан футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия ответил на вопрос о желаемых соперниках в Лиге Европы.
«Команды из каких стран хотел бы увидеть среди соперников в Лиге Европы? Пока даже не смотрел, кто может нам достаться. Ситуация в чемпионате не позволяет фантазировать на тему Лиги Европы. Нужно брать очки в игре с «Сочи»! Об остальном подумаем позже», — приводит слова защитника пресс-служба «красно-белых».
«Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы УЕФА после вылета из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч красно-белые проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2).
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт 27 августа в Стамбуле. Начало церемонии — в 14:00 мск. В жеребьёвке будут участвовать 32 клуба. Среди них команды, которые получили прямые путёвки в эту стадию, победители раунда плей-офф Лиги Европы, шесть команд, вылетевших в раунде плей-офф Лиги чемпионов, и четыре команды, которые вылетели в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Первый тур группового этапа пройдёт 16 сентября.
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