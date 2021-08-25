Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: ситуация в чемпионате не позволяет фантазировать на тему Лиги Европы

Джикия: ситуация в чемпионате не позволяет фантазировать на тему Лиги Европы
Комментарии

Капитан футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия ответил на вопрос о желаемых соперниках в Лиге Европы.

«Команды из каких стран хотел бы увидеть среди соперников в Лиге Европы? Пока даже не смотрел, кто может нам достаться. Ситуация в чемпионате не позволяет фантазировать на тему Лиги Европы. Нужно брать очки в игре с «Сочи»! Об остальном подумаем позже», — приводит слова защитника пресс-служба «красно-белых».

«Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы УЕФА после вылета из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч красно-белые проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2).

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт 27 августа в Стамбуле. Начало церемонии — в 14:00 мск. В жеребьёвке будут участвовать 32 клуба. Среди них команды, которые получили прямые путёвки в эту стадию, победители раунда плей-офф Лиги Европы, шесть команд, вылетевших в раунде плей-офф Лиги чемпионов, и четыре команды, которые вылетели в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Первый тур группового этапа пройдёт 16 сентября.

Новость по теме
«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021