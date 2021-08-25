Джикия: в «Спартаке» с тебя всегда будут требовать вдвое-втрое больше, чем в других клубах

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как помогает одноклубникам справляться с давлением.

«Конечно, иногда приходится объяснять некоторым игрокам, что есть не только футбольное поле, но и правила поведения за его пределами. В «Спартаке» с тебя всегда будут требовать вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах.



Я здесь уже давно. Можно сказать, пошел шестой сезон. И прекрасно понимаю уровень ответственности и давления, которое всегда было, есть и будет. Это касается и игроков, и всех остальных, кто имеет отношение к клубу. О чем я говорил с фанатами после матча с «Уралом»? В спокойном тоне обсудили несколько моментов. Получился конструктивный, деловой разговор», — приводит слова Джикии пресс-служба «красно-белых».