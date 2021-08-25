Вальверде: отдам душу за «Реал» и буду бороться, пока силы не покинут меня

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал подписание нового контракта с мадридским клубом.
«Я отдам душу за «Реал» и за каждого, кто борется за право играть за этот клуб. Я буду делать это, пока силы не покинут меня. Это способ отплатить тем людям, которые нас вдохновляют. Я собираюсь наслаждаться каждым моментом, проведённым в этом клубе», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.
Вальверде — воспитанник «Пеньяроля». Полузащитник выступает за мадридский «Реал» с 2016 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в двух матчах чемпионата Испании, результативными действиями не отметился. Всего за «Реал» Вальверде провёл 104 встречи, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Новый контракт Вальверде с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
- 25 августа 2021
-
18:27
-
18:22
-
18:09
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:40
-
17:20
-
16:49
-
16:43
-
16:42
-
16:35
-
16:17
-
16:15
-
16:06
-
15:56
-
15:55
-
15:29
-
15:24
-
15:13
-
15:04
-
14:56
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:44
-
13:36
-
13:20
-
13:20
-
13:08