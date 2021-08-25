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Аксель Витсель может перейти в «Ювентус»

Аксель Витсель может перейти в «Ювентус»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, бельгийский футболист может перейти в «Ювентус» в случае ухода Уэстона Маккени из туринского клуба. Витсель уже был предложен «Ювентусу» некоторыми посредниками, однако трансфер может состояться только при условии ухода американского полузащитника.

Напомним, Витсель стал игроком дортмундской «Боруссии» в 2018 году. С 2012 по 2016 год бельгийский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». В нынешнем сезоне Витсель принял участие в 2 матчах чемпионата Германии и не отметился результативными действиями.

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