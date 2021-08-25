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Джикия рассказал, почему продлил контракт со «Спартаком» только после Евро

Джикия рассказал, почему продлил контракт со «Спартаком» только после Евро
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему переговоры о продлении контракта с московским клубом длились до завершения Евро-2020.

«Может, процесс подписания и затянулся, но это легко объяснимо. Разговоры о новом контракте начались ещё в прошлом сезоне, однако с учетом подготовки к чемпионату Европы мне хотелось сфокусироваться на выступлении за сборную. После Евро тоже решил отвлечься от футбола и весь небольшой отпуск провёл, можно сказать, с выключенным телефоном. Только после этого мы возобновили процесс, который, слава богу, завершился успешно. Всё прошло в рабочем режиме, никаких проблем не было. Какие цели перед собой ставлю? Как и прежде — самые высокие. Надеюсь, вместе нам удастся их достичь», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».

«Спартак» ранее объявил о продлении контракта с капитаном и защитником Георгием Джикией. Новое соглашение 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до мая 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, Георгий Джикия выступает за московский «Спартак» с 2017 года. Предыдущий контракт Джикии со «Спартаком» действовал до июня 2022 года. С 2017 года Джикия вызывается в национальную команду России.

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