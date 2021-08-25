Калмыков: некоторых болельщиков «Торпедо» не устраивает не моя игра, а моя религия

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков рассказал об отношениях с болельщиками клуба.

«Наверное, когда меня начнут принимать таким, какой я есть: кавказцем, мусульманином, который благодарит Всевышнего, когда забивает, тогда, может, я и смогу назвать себя полноценно торпедовцем. С первого моего дня в клубе сотрудники, команда проявляют искреннее человеческое отношение. В некоторых моментах предложение помощи даже переходило рамки! Прошлый сезон был топ. Этот – ещё лучше! С болельщиками, конечно, хочу найти компромисс.

Я ни с кем не воевал. Помню, когда Мирзов станцевал лезгинку перед сектором, я написал: «Ты вообще нормальный? Теперь в «Торпедо» тебя не будут принимать, танцуешь тут». Рассказывали, что писали после моего прихода: «Мирзов танцевал, а Калмыков с тех же краёв». Я думаю, как вообще эту цепочку выстраивают? Это же нелогично. Зачем и для чего это делать? Я пришёл, абсолютно новый человек, со своим мировоззрением, своими задачами. Некоторых болельщиков не устраивает не моя игра — их не устраивает моя религия. Возможно, они принципиальны в этом вопросе и никогда не полюбят меня, но я никому и никогда не позволю трогать мою религию», — приводит слова Калмыкова пресс-служба «Торпедо».