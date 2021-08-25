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Перес: в «ПСЖ» уже дали ответ на запрос «Реала» по Мбаппе, и он был грубым

Перес: в «ПСЖ» уже дали ответ на запрос «Реала» по Мбаппе, и он был грубым
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Президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что мадридский клуб делал предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

«В «ПСЖ» уже дали ответ, и это было грубо», — приводит слова Переса комментатор Хосе Мануэль Морено в своём «твиттере».

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сказал, что клуб не станет препятствовать уходу Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид», если поступит достойное предложение о трансфере.

Ранее сообщалось, что «сливочные» сделали первое официальное предложение о трансфере француза за € 160 млн, но оно было отклонено. Парижане считают, что 22-летний игрок не станет продлевать истекающий контракт. Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении. По этой причине «ПСЖ» рассмотрит возможность продажи нападающего, если получит предложение около € 200 млн.

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