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«Барселона» договорилась с Бускетсом о понижении зарплаты и отсрочке выплат

«Барселона» договорилась с Бускетсом о понижении зарплаты и отсрочке выплат
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс согласился пойти на понижение зарплаты и отсрочку выплат, сообщает ESPN.

По информации источника, футболист пошёл навстречу каталонскому клубу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость в соответствии с правилами финансового фэйр-плей испанской Ла Лиги. Ранее на аналогичный шаг пошли защитники «Барселоны» Жерар Пике и Жорди Альба.

Напомним, Бускетс выступает за основную команду «Барселоны» с 2008 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах чемпионата Испании и отдал пять результативных передач. Напомним, «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал мадридский «Атлетико».

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