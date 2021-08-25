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«Енисей» разгромил ногинское «Знамя» с Павлюченко и Шишкиным в 1-м туре Кубка России

«Енисей» разгромил ногинское «Знамя» с Павлюченко и Шишкиным в 1-м туре Кубка России
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В матче 1-го тура группового этапа Кубка России красноярский «Енисей» разгромил ногинское «Знамя». Встреча группы 9 проходила на стадионе «Знамя» в Ногинске и завершилась со счётом 4:0.

На 50-й минуте счёт открыл полузащитник «Енисея» Максим Лаук. Затем Лаук оформил дубль. На 80-й минуте нападающий красноярской команды Анзор Саная довёл счёт до разгромного. Четвёртый гол «Енисея» забил полузащитник Александр Масловский.

Кубок России. Группа 9
25 августа 2021, среда. 17:00 МСК
Знамя
Ногинск
Окончен
0 : 4
Енисей
Красноярск
0:1 Лаук – 50'   0:2 Лаук – 72'   0:3 Саная – 80'   0:4 Масловский – 85'

В другом матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Ленинградец» переиграл краснодарскую «Кубань». Встреча группы 1 состоялась на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий ленинградской команды Максим Вотинов на 89-й минуте.

Кубок России. Группа 1
25 августа 2021, среда. 17:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Вотинов – 89'
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