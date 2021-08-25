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Моуринью: единственный тренер в мире, полностью довольный своей командой, — это Почеттино

Моуринью: единственный тренер в мире, полностью довольный своей командой, — это Почеттино
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о планах итальянского клуба на последнюю неделю летнего трансферного окна, а также подшутил над наставником «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Когда я говорю, что на трансферном рынке может произойти всё что угодно, я имею в виду, что дверь может открыться как для входа, так и для выхода. Хотя в нынешней ситуации более вероятно, что она будет открыта для выхода. Единственный тренер в мире, полностью довольный своей командой, — это Маурисио Почеттино», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Напомним, Моуринью возглавил «Рому» перед началом нынешнего сезона. Ранее в Италии он уже руководил миланским «Интером». Миланцев португальский специалист приводил не только к скудетто, но и к победе в Лиге чемпионов УЕФА.

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