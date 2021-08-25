Слуцкий: «Краснодар» традиционно очень силён в атаке. Будет напряжённый матч

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Краснодаром».



«Краснодар» — сильная команда. Если я вспомню матчи за время работы в «Рубине», то мы первую встречу выиграли 1:0, потом дважды проиграли: 1:3 и 0:1. Я не могу сказать, что эта статистика прям кардинально чем-то разнится с другими командами. Наверняка будет сложный и напряжённый матч, «Краснодар» традиционно очень силён в атаке, поэтому будет интересная игра», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Рубин» состоится 27 августа в Краснодаре. Начало встречи — в 20:30 мск.