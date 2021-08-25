Джикия рассказал о беседе с Карпиным

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия сказал, что беседа с главным тренером сборной России Валерием Карпиным прошла хорошо.

«Сменился не только тренер, но и его штаб, а также многие люди из персонала. Встречи и контакты у нас уже были, поэтому первое знакомство состоялось. Хорошо пообщались с Валерием Георгиевичем, прежде долго беседовать с ним не приходилось. Всё прошло отлично. Теперь моя задача — приехать, профессионально и без травм как можно лучше выполнить свою работу. А потом можно будет делать первые выводы о переменах. Говорили ли с Карпиным на тему капитана сборной? Нет.



Сыграть за сборную на нашей арене будет вдвойне приятно! Надеюсь, что на этот матч всё-таки разрешат пустить побольше зрителей. Первый вызов Максименко? Мы все его поздравили. Здорово, когда из твоей команды в сборную вызывают больше новых футболистов. Саша уже достаточно опытен, но если ему понадобится какая-то помощь, я всегда буду рядом», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».