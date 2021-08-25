«Шахтёр» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Монако» на ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА.
«Шахтёр»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре.
«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Энрике, Тчуамени, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана, Фолланд.
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, первая игра прошла в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).
- 25 августа 2021
-
21:41
-
21:39
-
21:21
-
21:16
-
21:01
-
20:44
-
20:34
-
20:27
-
20:17
-
20:13
-
19:58
-
19:53
-
19:27
-
19:22
-
19:11
-
18:49
-
18:47
-
18:41
-
18:27
-
18:22
-
18:09
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:40
-
17:20
-
16:49
-
16:43
-
16:42
-
16:35
-
16:17
-
16:15
-
16:06