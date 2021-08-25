«Шахтёр» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Монако» на ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА.



«Шахтёр»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре.



«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Энрике, Тчуамени, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана, Фолланд.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, первая игра прошла в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).