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Черышев: «Алавес» приедет к нам после двух поражений, но «Валенсия» думает только о победе

Черышев: «Алавес» приедет к нам после двух поражений, но «Валенсия» думает только о победе
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от домашнего матча 3-го тура Примеры с «Алавесом».

«Алавес» приедет к нам после двух поражений, но сезон только начинается. Никто не любит начинать с проигрышей. Мы должны думать о «Валенсии», оставаться сосредоточенными с самого начала, чем мы и занимаемся. Думаем только о победе.

Тренер говорит, что матчи длятся 95-96 минут, и нужно бороться до конца. Такой настрой команда показала на днях в Гранаде, хотя во втором тайме всё было сложнее, чем в первом. Команда настояла на своём во втором тайме, отсюда и пенальти, который забил Карлос Солер. Это оставило приятное послевкусие.

Возможно, в выездных играх нам не хватает соревновательности. В прошлом году ситуация была сложнее, и мы редко побеждали в гостях. Теперь мы хотим изменить эту ситуацию и бороться за победу в каждой игре", — приводит слова Черышева пресс-служба «Валенсии».

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