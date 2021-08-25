Экс-советник Федуна: никогда не получал деньги от «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщил, что не получал денег от руководства красно-белых.

«Мы периодически разговариваем с господином Федуном и его супругой Салиховой. Я всегда стараюсь дать им лучшие советы. Но я могу точно сказать одно: с того момента, как мы начали сотрудничать, я никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак», — приводит слова Камоцци Eurostavka.

Напомним, «Спартак» заключил соглашение с агентством Камоцци в декабре 2020 года. Тогда Камоцци стал трансферным консультантом клуба.

«Спартак» в 5 матчах набрал 7 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Динамо» (12).