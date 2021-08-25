Украинский болельщик: если Головину устроят обструкцию, это будет просто позор
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Украинский болельщик в Харькове, пожелавший остаться анонимным, заявил, что свист фанатов в отношении полузащитника «Монако» Александра Головина на матче с «Шахтёром» можно будет расценить как позор.
«Если Головину устроят обструкцию, это будет просто позор. Это будут большие проблемы. Это игрок французского клуба, не думаю, что что-то произойдёт. Скучаю ли я по противостоянию российско-украинских клубов? Да, конечно, мне бы хотелось, чтобы здесь, на этом стадионе, «Шахтёр» сыграл с «Зенитом», — передаёт слова болельщика корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
Ранее другой украинский болельщик принёс на матч «Шахтёр» — «Монако» плакат с просьбой к Головину. Фанат хочет заполучить футболку россиянина.
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