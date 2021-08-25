Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия рассказал, как дела у Джано

Джикия рассказал, как дела у Джано
Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об общении с бывшим полузащитником красно-белых Джано Ананидзе.

«Как дела у Джано? Буквально вчера с ним общались два часа, на связи почти каждый день. Он сейчас в Грузии, дома. Восстанавливается, потому что дала о себе знать старая проблема с коленом. Сейчас Джано чувствует себя хорошо, уже начал тренироваться. Надеюсь, после игр сборных он присоединится к общей группе», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».

Джано в этом году сыграл только один матч за тбилисское «Динамо». Ананидзе стал игроком тбилисского «Динамо» в апреле, подписал с «Динамо» контракт на один год с опцией пролонгации ещё на сезон.

Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также хавбек уходил в аренду в «Ростов», где выиграл национальный Кубок, и «Крылья Советов». Покинув «Спартак», Джано подписал контракт с кипрским «Анортосисом», однако вскоре ушёл из команды и перебрался в «Ротор», за который так и не провёл ни одного матча и расторг соглашение.

Новость по теме
Экс-игрок «Спартака» Джано Ананидзе перешёл в тбилисское «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021