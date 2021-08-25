Джикия рассказал, как дела у Джано

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об общении с бывшим полузащитником красно-белых Джано Ананидзе.
«Как дела у Джано? Буквально вчера с ним общались два часа, на связи почти каждый день. Он сейчас в Грузии, дома. Восстанавливается, потому что дала о себе знать старая проблема с коленом. Сейчас Джано чувствует себя хорошо, уже начал тренироваться. Надеюсь, после игр сборных он присоединится к общей группе», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».
Джано в этом году сыграл только один матч за тбилисское «Динамо». Ананидзе стал игроком тбилисского «Динамо» в апреле, подписал с «Динамо» контракт на один год с опцией пролонгации ещё на сезон.
Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также хавбек уходил в аренду в «Ростов», где выиграл национальный Кубок, и «Крылья Советов». Покинув «Спартак», Джано подписал контракт с кипрским «Анортосисом», однако вскоре ушёл из команды и перебрался в «Ротор», за который так и не провёл ни одного матча и расторг соглашение.
- 25 августа 2021
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