«Шахтёр» — «Монако»: Бен-Йеддер открыл счёт

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер открыл счёт в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

На 18-й минуте Кевин Фолланд ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот — Андрей Пятов отразил мяч. Отскок получился в центр штрафной, который подкараулил набежавший Бен-Йеддер, добивший мяч в сетку ворот.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» проходит на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Напомним, первая игра прошла в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.



В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).