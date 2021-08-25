Хосеп Гвардиола: следующим шагом в моей карьере будет сборная

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о карьерных планах.



«Следующим шагом в моей карьере будет сборная. Надеюсь, мне представится такая возможность. Но после семи лет в «Манчестер Сити» я должен буду сделать перерыв. Мне нужно будет остановиться, поучиться у других тренеров, а затем, возможно, пойти по этому пути. Я бы хотел поработать на чемпионате Европы, Кубке Америки и чемпионате мира», — приводит слова Гвардиолы Globo Esporte.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующий контракт каталонского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» три раза становился чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и дважды становился обладателем Суперкубка Англии.