Хосеп Гвардиола: следующим шагом в моей карьере будет сборная

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о карьерных планах.
«Следующим шагом в моей карьере будет сборная. Надеюсь, мне представится такая возможность. Но после семи лет в «Манчестер Сити» я должен буду сделать перерыв. Мне нужно будет остановиться, поучиться у других тренеров, а затем, возможно, пойти по этому пути. Я бы хотел поработать на чемпионате Европы, Кубке Америки и чемпионате мира», — приводит слова Гвардиолы Globo Esporte.
Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующий контракт каталонского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» три раза становился чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и дважды становился обладателем Суперкубка Англии.
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