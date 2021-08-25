«Шахтёр» — «Монако»: Бен-Йеддер оформил дубль

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер забил второй гол гостей в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Шахтёром». Счёт — 2:0, идёт первый тайм.

На 39-й минуте Каю Энрике от левого края штрафной в касание сделал роскошный прострел на дальнюю штангу, откуда Бен-Йеддер не промахнулся, переправив мяч в сетку ворот.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» проходит на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Напомним, первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.



В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).