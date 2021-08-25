Серия А поддержит клубы, которые решат не отпускать игроков на матчи сборных

Итальянская Серия А объявила, что поддержит любой клуб, который не станет отпускать футболистов в сборные для участия в международных матчах, сообщается на официальном сайте турнира.



В заявлении отмечается, что решение ФИФА не продлевать исключительные меры, позволяющие клубам отказаться отпускать футболистов в национальные команды из-за коронавирусных ограничений, поставит клубы в неравное положение.



Напомним, ранее клубы английской Премьер-лиги приняли решение не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в «красный список» правительства Великобритании. В «красный список» правительства Великобритании входят 26 стран, в которые должны отправиться игроки клубов английской Премьер-лиги. По возвращении из этих стран футболисты будут вынуждены пробыть на карантине 10 дней из-за ситуации с коронавирусом.

Новость по теме Президент ФИФА обратился к премьер-министру Великобритании по поводу матчей сборных