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Серия А поддержит клубы, которые решат не отпускать игроков на матчи сборных

Серия А поддержит клубы, которые решат не отпускать игроков на матчи сборных
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Итальянская Серия А объявила, что поддержит любой клуб, который не станет отпускать футболистов в сборные для участия в международных матчах, сообщается на официальном сайте турнира.

В заявлении отмечается, что решение ФИФА не продлевать исключительные меры, позволяющие клубам отказаться отпускать футболистов в национальные команды из-за коронавирусных ограничений, поставит клубы в неравное положение.

Напомним, ранее клубы английской Премьер-лиги приняли решение не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в «красный список» правительства Великобритании. В «красный список» правительства Великобритании входят 26 стран, в которые должны отправиться игроки клубов английской Премьер-лиги. По возвращении из этих стран футболисты будут вынуждены пробыть на карантине 10 дней из-за ситуации с коронавирусом.

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