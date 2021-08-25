«Шахтёр» — «Монако»: Головин получил жёлтую карточку за симуляцию

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил жёлтую карточку за симуляцию в матче с «Шахтёром».

На 72-й минуте Головин левым краем прорвался в штрафную «Монако», ушёл от одного защитника, пробросил мяч мимо другого и упал. Судья счёл, что пенальти не было, и предъявил российскому футболисту жёлтую карточку за симуляцию.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» проходит на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Напомним, первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.



В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).