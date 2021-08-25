«Шахтёр» — «Монако»: Марлос отыграл один мяч, сравняв счёт по сумме двух матчей

Полузащитник «Шахтёра» Марлос отыграл один мяч в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Монако». Счёт по сумме двух матчей — 2:2.

На 74-й минуте Патрик покатил мяч в штрафную, далее нашёл Марлоса, а тот хладнокровным ударом поразил ближний нижний угол ворот. Ранее дубль оформил форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» проходит на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Напомним, первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.



В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).