«Шахтёр» — «Монако»: Марлос отыграл один мяч, сравняв счёт по сумме двух матчей
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Полузащитник «Шахтёра» Марлос отыграл один мяч в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Монако». Счёт по сумме двух матчей — 2:2.
На 74-й минуте Патрик покатил мяч в штрафную, далее нашёл Марлоса, а тот хладнокровным ударом поразил ближний нижний угол ворот. Ранее дубль оформил форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер.
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» проходит на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Напомним, первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).
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