Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич» в матче Кубка лиги

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Вест Бромвич Альбион» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче (Англия) и завершилась победой «канониров» со счётом 6:0.



Голы в составе «Арсенала» забили футболисты Николя Пепе, Букайо Сака, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший хет-трик в этой встрече.



Таким образом, лондонский «Арсенал» прошёл в 1/16 финала Кубка английской лиги, а «Вест Бромвич Альбон» завершил выступление в турнире.



В других матчах 2-го раунда Кубка английской лиги «Саутгемптон» на выезде разгромил «Ньюпорт Каунти» со счётом 8:0, а «Ньюкасл Юнайтед» уступил «Бёрнли» в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:4 — по пенальти).