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Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич» в матче Кубка лиги

Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич» в матче Кубка лиги
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В матче 2-го раунда Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Вест Бромвич Альбион» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче (Англия) и завершилась победой «канониров» со счётом 6:0.

Голы в составе «Арсенала» забили футболисты Николя Пепе, Букайо Сака, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший хет-трик в этой встрече.

Таким образом, лондонский «Арсенал» прошёл в 1/16 финала Кубка английской лиги, а «Вест Бромвич Альбон» завершил выступление в турнире.

В других матчах 2-го раунда Кубка английской лиги «Саутгемптон» на выезде разгромил «Ньюпорт Каунти» со счётом 8:0, а «Ньюкасл Юнайтед» уступил «Бёрнли» в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:4 — по пенальти).

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
25 августа 2021, среда. 22:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Окончен
0 : 6
Арсенал
Лондон
0:1 Обамеянг – 17'   0:2 Обамеянг – 45'   0:3 Пепе – 45+1'   0:4 Сака – 50'   0:5 Обамеянг – 62'   0:6 Ляказетт – 69'
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
25 августа 2021, среда. 21:45 МСК
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
Окончен
0 : 8
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Броя – 9'   0:2 Телла – 25'   0:3 Уолкер-Питерс – 44'   0:4 Эльюнусси – 48'   0:5 Эльюнусси – 55'   0:6 Броя – 57'   0:7 Редмонд – 69'   0:8 Эльюнусси – 90+1'
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
25 августа 2021, среда. 21:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 0
3 : 4
Бёрнли
Бёрнли
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