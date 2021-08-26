«Шахтёр» — «Монако»: хозяева сравняли счёт в дополнительное время

Футболисты «Шахтёра» сравняли счёт в дополнительное время матча Лиги чемпионов с «Монако».

На 114-й минуте после удара Михаила Мудрика мяч рикошетом от защитника монегасков залетел в ворота. Автогол записали на Рубена Агилара.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» проходит на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Напомним, первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.



В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).