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«Локомотив» попал во вторую корзину жеребьёвки группового этапа ЛЕ, «Спартак» — в третью

«Локомотив» попал во вторую корзину жеребьёвки группового этапа ЛЕ, «Спартак» — в третью
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Стало известно, в какие корзины попали «Локомотив» и «Спартак» при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021.

«Локомотив», имеющий рейтинг в 31 балл, попал во вторую корзину. «Спартак», чей рейтинг составляет 18,5 баллов, оказался в третьей корзине благодаря проходу в групповой этап Лиги чемпионов клубов «Ред Булл Зальцбург» и «Янг Бойз», имеющих высокий рейтинг.

В первую корзину попали «Лион», «Наполи», леверкузенский «Байер», «Лацио», загребское «Динамо», а также клуб, проигравший в противостоянии отбора Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Монако». Окончательный состав корзин Лиги Европы определится после завершения квалификации турнира.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится 27 августа.

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