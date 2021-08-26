Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Последними в групповой этап турнира пробились «Ред Булл Зальцбург», «Шериф» и «Шахтёр».
Полностью список участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выглядит следующим образом:
первая корзина — «Челси», «Манчестер Сити» (оба — Англия), «Вильярреал», «Атлетико» (оба — Испания), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия);
вторая корзина — «Реал», «Барселона», «Севилья» (все — Испания), «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» (оба — Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Ювентус» (Италия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия);
третья корзина — «Порту», «Бенфика» (оба — Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Лейпциг» (Германия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Аталанта» (Италия), «Зенит» (Россия), «Шахтёр» (Украина);
четвёртая корзина — «Милан» (Италия), «Динамо» (Киев, Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Мальмё» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия), «Бешикташ» (Турция).
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