Ковач объяснил двойную замену с участием Головина в составе «Монако» в матче с «Шахтёром»

49-летний главный тренер «Монако» Нико Ковач объяснил решение провести двойную замену во втором тайме ответной игры квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (2:3 общ.).

«Бен Йеддер здорово провёл 70 минут. Головин подошёл ко мне и сказал, что ещё 2-3 минуты и ему потребуется замена. Мы играли в высоком ритме и, чтобы поддерживать такой ритм, нам нужны были замены. Свежие игроки хорошо вошли в игру. Пятов в конце матча совершил невероятный сейв, потому не соглашусь, что после двойной замены Бен Йеддера и Головина наш темп спал. «Шахтер» нанёс один удар в створ и забил два гола. Так бывает. Но я уважаю футбол», — передаёт слова Ковача корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Напомним, что первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0, а ответная вничью (2:2). В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).