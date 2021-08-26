На групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 примут участие рекордное количество игроков из США

Сразу 12 американских футболистов будут представлять свою страну на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022, что является новым национальным рекордом. Об этом сообщает журналист ESPN Пол Карр в «Твиттере».

Если быть точнее, то это будут следующие футболисты: Тайлер Адамс («РБ Лейпциг»), Джон Брукс («Вольфсбург»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Крис Ричардс («Бавария»), Кристиан Пулишич («Челси»), Зак Стеффен («Манчестер Сити»), Брендан Эронсон («РБ Зальцбург»), Серджино Дест («Барселона»), Уэстон Маккени («Ювентус»), Оуэн Отасови («Брюгге»), Джордан Сибачу («Янг Бойз») и Тимоти Веа («Лилль»).

Напомним, ранее стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Последними в групповой этап турнира пробились «Ред Булл Зальцбург», «Шериф» и «Шахтёр».