Кафанов: если бы Акинфеев вернулся в сборную, вопрос с первым номером решился бы автоматом

61-летний тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что имел желание поработать с 35-летним голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым в составе национальной команды.
«Вратари – живые люди и очень ранимые, постоянно находятся под давлением. Ошибки неизбежны. Игорь Акинфеев ведь тоже ошибался, он тоже человек. Но когда было необходимо, он мог собраться и отыграть так, как должен вратарь национальной команды – надёжно. Огромное ему спасибо за то, что лишил предыдущих тренеров нашей сборной головной боли при выборе первого номера.
Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарём сборной отпал бы автоматически. Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход. В первую очередь, в тренировочном процессе.
Подробности нашего с ним разговора раскрывать не буду. Но если общими словами, то Игорь 15 лет практически без отдыха разрывался на два фронта между ЦСКА и сборной. Он такой же обычный человек, его можно понять. Думаю, он правильно поступил. Игорь закончил карьеру в сборной таким турниром, как домашний чемпионат мира и был одним из его главных героев», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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