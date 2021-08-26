«Сафонов в двух матчах из трёх допустил ошибки». Кафанов — о невызове Матвея в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о текущих выступлениях 22-летнего голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«В двух из первых трёх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов – очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то, безусловно, станет первым номером. Не надо опережать события.

Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надёжно длительный период времени. Вне зависимости от возраста и прошлых заслуг. Хотелось бы, чтобы все это понимали. При таком количестве кандидатов нельзя плыть по течению.

Я ездил на тренировку «Краснодара» посмотреть на Матвея. После занятия поговорили. Сафонов – вратарь с устойчивой психикой. Всё, что ему нужно – добавить в надёжности, убрать недочёты и не повторять ошибок. Тогда он обязательно будет в сборной. Не надо творить чудеса. Надо брать то, что положено, уметь играть на сильных качествах. Есть технические ошибки, есть ошибки в принятии решений. Технические ошибки, если они несистемные в расчёт не берутся. Главное – принятие решение», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.