Кафанов: тренер Касильяса говорил мне, что Акинфеев ментально силён так же, как Икер

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России по футболу, выразил сожаление о том, что 35-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не попробовал свои силы в топовом европейском чемпионате.

«Жаль, что Акинфеев не попробовал свои силы. Были все возможности встать в ряд с лучшими вратарями Европы. С другой, его патриотизм и желание служить одному клубу вызывает восхищение. Не так много вратарей, которые готовы столько играть за одну команду. Он многое сделал для ЦСКА и сборной. В клубе должны им гордиться.

Педро Харо – испанский тренер, который работал с Касильясом в «Реале», всегда мне говорил, что у голкипера главное качество – ментальность, а не техника или физика. Он всегда приводил в пример Икера, как образец ментально сильного вратаря, несмотря на наличие недостатков. Харо говорил: «Касильяс всегда умел собраться и сыграть на своих личных качествах. Акинфеев такой же. Он очень силён ментально. У него отличная голова».

Голова – это всё: правильное принятие решений в игре, умение владеть собой на протяжении матча, анализ, умение готовиться к матчам, ставить высокие цели и сохранять высокие требования к себе», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.